Министерство образования и науки рекомендует не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера из-за пандемии коронавируса.

Соответствующие письма ведомство уже отправило руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА.

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— С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера, — отметили в Минобразования.

Напомним, исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, если после карантина ученики в мае смогут вернуться за парты, то в этом же месяце состоится пробное ВНО, а основная сессия ВНО 2020 начнется ориентировочно после 20 чисел июня.