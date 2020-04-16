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Факты / Украина / Общество

Запущен сайт о применении лекарств в случае коронавируса

Сайт, где рассказывают о действии лекарственных средств на коронавирус Сovid-19, запустили в Украине.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Проект covid19.dec.gov.ua систематизирует данные о лекарственных средствах разных стран мира.

— Наши эксперты оперативно собирают и анализируют те данные, которые собраны из реальной врачебной практики различных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований, — сказала директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

Читайте: Могут ли очки защитить от коронавируса — ответ Минздрава

У сайта есть пять разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, которые влияют на иммунный ответ, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при коронавирусе.

Как писали Факты ICTV, в Украине на Covid-19 заболели 788 медработников, из них — 126 в Черновицкой области.

Источник: ДП “Державний експертний центр МОЗ України”

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