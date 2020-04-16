На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус

В Ивано-Франковской области у трех священников подтвердили Covid-19.

Об этом сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, в области с подозрением на коронавирус к врачам обратилось восемь священников.

Читайте: Высокая летальность от Covid-19 под Ивано-Франковском: Минздрав отправил проверку

— Шестеро священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома, — сказал он.

Напомним, по состоянию на 9.30 16 апреляновой коронавирусной инфекцией.