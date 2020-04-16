На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус

В Ивано-Франковской области у трех священников подтвердили Covid-19.
Об этом сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.
По его словам, в области с подозрением на коронавирус к врачам обратилось восемь священников.
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— Шестеро священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома, — сказал он.
Напомним, по состоянию на 9.30 16 апреля в Ивано-Франсковской области зафиксирован 401 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.