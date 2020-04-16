PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус

В Ивано-Франковской области у трех священников подтвердили Covid-19.

Об этом сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, в области с подозрением на коронавирус к врачам обратилось восемь священников.

Читайте: Высокая летальность от Covid-19 под Ивано-Франковском: Минздрав отправил проверку

— Шестеро священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома, — сказал он.


Напомним, по состоянию на 9.30 16 апреля в Ивано-Франсковской области зафиксирован 401 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка