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Факты / Украина

В Одесской области обнаружили еще 20 случаев коронавируса

В Одесской области лабораторно подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, 16 апреля областной лабораторный центр подтвердил 20 новых случаев заражения коронавирусом. Двух больных было обнаружено непосредственно в Одессе.

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Куцый отметил, что за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса в области увеличилось вдвое.

— Вирус распространяется дальше. Но пик, по данным Министерства здравоохранения Украины, будет в следующие две недели, — добавил он.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Украине обнаружили 4 161 больного коронавирусом. За сутки количество новых случаев увеличилось на 397 человек.

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