На пункте пропуска Ягодин на Covid-19 будут тестировать всех, кто въезжает в Украину

С 16 апреля экспресс-тесты на выявление коронавируса будут делать всем, кто будет пересекать границу Украины через пропускной пункт Ягодин.

Такое решение приняли на заседании Волынской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В пограничной зоне пропускного пункта Ягодин в специально отведенном для этого помещении установят спецоборудование, которое в течение нескольких минут сможет делать анализ до 10 образцов крови одновременно.

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Если экспресс-тест на Covid-19 окажется положительным, такого человека будут отправлять на принудительную обсервацию в обязательном порядке. Если результат будет отрицательный — ему предложат подписать добровольное соглашение на обсервацию.

Граждане Украины, которые въехали на территорию государства, смогут вернуться за границу только после 14 дней обязательной самоизоляции.

Напомним, ранее Кабмин утвердил порядок обсервации граждан, возвращающихся в Украину.