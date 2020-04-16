Настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел заразился коронавирусом

У настоятеля Киево-Печерской лавры владыки Павла подтвердился диагноз коронавируса.

— В Киево-Печерской лавре выявлено почти 100 инфицированных коронавирусом, среди них и настоятель монастыря, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за неделю в Киево-Печерской лавре умерли двое монахов.

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После этого власти Киева приняли решение закрыть лавру на карантин.

Напомним, 6 апреля владыка Павел ушел на самоизоляцию после того, как сдал тесты на коронавирус Covid-19.