Не хотят под влияние РФ: четверо людей отказались возвращаться в ОРДЛО

Четыре человека из списка на обмен в ходе процесса взаимного освобождения отказались возвращаться в ОРДЛО и остались на подконтрольной территории Украины.

— Достаточно неожиданной для нас новостью стало то, что при обмене сегодня четыре человека, которые были в списке на перемещение на временно оккупированные территории, отказались покидать подконтрольную территорию Украины, — рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он добавил, что люди, которые отказались ехать в ОРДЛО, аргументировали свою позицию тем, что они не хотят быть на территории, находящейся сегодня под существенным влиянием РФ.

Напомним, утром 16 апреля прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц. Всего Украина вернула 20 своих граждан.