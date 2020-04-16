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Факты / Украина / Общество

Платформа для помощи гражданам во время карантина: куда обращаться

В Украине заработала платформа Допомога поруч для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина.

Инициатором ее создания стало Министерство социальной политики.

Украинцы смогут обращаться на горячие телефонные линии и оставлять информацию о потребностях в продуктах питания, средствах личной гигиены, бытовой химии, транспортных услугах для доставки товаров.

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— Эта информационная платформа призвана помочь тем, кому нужна забота. Каждый может сделать заявку о том, кому нужна помощь.

И все неравнодушные: бизнес, волонтеры, благотворители, общественные организации, правительство, местная власть, все вместе будем помогать людям, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Помощь и социальные услуги будут предоставляться одиноким гражданам пожилого возраста, семьям, где проживают люди с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет и другим социально уязвимым слоям населения.

Перейти на платформу Допомога поруч можно по ссылке.

Напомним, в Минсоцполитики сообщали, что украинцы будут получать льготы и субсидии, несмотря на текущую задолженность за коммуналку во время карантина.

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