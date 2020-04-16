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Факты / Украина

Пожар в Чернобыле: еще одному поджигателю объявили о подозрении

Полиция Киевской области сообщила о подозрении 37-летнему мужчине по факту уничтожения или повреждения объектов растительного мира, а именно в Чернобыльской зоне.

Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше — в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитяткивском лесничестве Северная Пуща.

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Злоумышленнику грозит уплата штрафа от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

Напомним, 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС: это был третий очаг огня в зоне отчуждения. После пожар удалось потушить, но 16 апреля он возник вновь.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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