В Чернобыльской зоне появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающий характер.
— Вследствие шквальных порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающий характер, — сообщают спасатели.
Сводный отряд ГСЧС привлечен к работам по локализации очагов в Корогодском, Дитяткинском, Паришивском и Денисовицком лесничествах.
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Угрозы для критических объектов нет.
Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, первый пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. Спасатели пытались потушить пламя в течение 12 дней. 13 апреля пожар дошел до Припяти.