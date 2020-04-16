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Факты / Украина

Пожар в зоне ЧАЭС: появились три новые очага, угрозы нет

В Чернобыльской зоне появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающий характер.

— Вследствие шквальных порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появились новые три очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающий характер, — сообщают спасатели.

Сводный отряд ГСЧС привлечен к работам по локализации очагов в Корогодском, Дитяткинском, Паришивском и Денисовицком лесничествах.

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Угрозы для критических объектов нет.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, первый пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. Спасатели пытались потушить пламя в течение 12 дней. 13 апреля пожар дошел до Припяти.

Источник: ГСЧС

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