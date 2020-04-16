Среди освобожденных в Донецкой области — попавший в плен “ДНР” военный Шайдов

В четверг, 16 апреля, в рамках обмена удерживаемыми лицами из “ДНР” будут возвращены 9 граждан Украины, среди которых попавший в плен в 2019 году военнослужащий Виктор Шайдов.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас процесс взаимного освобождения граждан происходит в первой локации – на КПВВ Майорск.

— Сейчас те 9 граждан, которых забрали в Донецкой области, уже находятся на подконтрольной Украине территории, и уже будут перемещаться в место обсервации, — сказала Денисова.

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Также через время начнется обмен в Луганской области в районе Счастья. В Украину вернутся еще 10 граждан.

Напомним, первый обмен при каденции президента Владимира Зеленского состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев. Второй этап обмена состоялся в декабре — тогда вернулись 76 граждан.