Сотни мариупольцев во время карантина штурмовали магазин из-за скидок

В Мариуполе 200 местных жителей штурмовали новый магазин Грация, который в день своего открытия анонсировал скидки на продукты.

Мариупольцы пытались войти в супермаркет на площади Кирова, не придерживаясь дистанции. Многие из них пришли ради скидок, другие — развеяться, потому что устали от карантина. Но внутри местных жителей ждало разочарование, обещанных скидок не было.

— Анонсированные 30% скидки — это обман. Например, мешок с картошкой стоимостью 75 грн, скидка составила 1 грн, — говорится в сообщении местных СМИ.

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Это вызвало неоднозначную реакцию у местных. На место происшествия прибыли патрульные и местные власти, которые попытались успокоить граждан.

По итогу, магазин пришлось закрыть. Полиция проверила документы у тех, кто пришел на открытие супермаркета, и уточнила, если у кого-нибудь из их выявят коронавирус, остальные участники будут также отправлены на самоизоляцию на две недели.

Напомним, ранее Кабмин ужесточил меры карантина, среди которых и запрет на массовые собрания. За нарушения ограничения украинцам грозят штрафы.

Источник: 0629