Из областной инфекционной больницы Харькова 16 апреля бежал 34-летний мужчина с коронавируса, которого в медучреждение доставили из психиатрической больницы.

Об инциденте правоохранителям сообщила заведующая отделением инфекционной больницы.

— Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией. Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома, — говорят в Нацполиции.

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Там добавляют, что сейчас решается вопрос о возвращении мужа в инфекционную больницу с помощью скорой помощи.

Ранняя похожая ситуация была на Днепропетровщине. В Кривом Роге мужчина с Covid-19 сбежал из больницы. Местонахождение беглеца пока не установлено.