В Кривом Роге мужчина с Covid-19 сбежал из инфекционной больницы

В Кривом Роге из инфекционной больницы сбежал пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Диагноз сбежавшего мужчины стал известен 13 апреля.

Известно, что мужчину без определенного места жительства госпитализировали и доставили в больницу №1 с предварительным диагнозом пневмония. Тест ПЦР показал позитивный результат на коронавирус. После этого пациента перевели в инфекционную больницу.

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Инфицированный мужчина рассказал, что помнит, как его ограбили в Днепре, там он жил у кого-то на даче.

После мужчина приехал в Кривой Рог и жил в храме. Каком именно он не помнит из-за того, что плохо ориентируется на местности.

Местонахождение беглеца пока не установлено.

Напомним, по состоянию на 9.30 16 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 78 случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Первый Городской