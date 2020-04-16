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Факты / Украина

В ВСУ зафиксировали вторую смерть от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксировали второй летальный случай от коронавируса.

Работник ВСУ умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

— Первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля. В связи с ухудшением самочувствия 8 апреля его доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — рассказали в пресс-службе ВСУ.

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Коронавирус подтвердился у пациента 12 апреля. У мужчины, кроме Covid-19, были сопутствующие заболевания.

Напомним, коронавирус в ВСУ по состоянию на утро 15 апреля подтвердился еще у четырех военнослужащих, в целом подтверждено уже 23 случая инфицирования Covid-19 в украинской армии. Ранее умер один работник ВСУ.

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