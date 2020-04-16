Украина передала “ЛДНР” подозреваемого в покушении на Геращенко

16 апреля Украина в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц выдала “ЛДНР” подозреваемого в покушении на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

— В том числе обменяли одного из тех людей, которые организовывали в 2016 году покушение на меня. Это Дмитрий Якуб, 1978 года рождения, уроженец Крыма. Он провел больше трех лет в Лукьяновском СИЗО, — рассказал он.

Геращенко добавил, что в отношении этого человека шли судебные разбирательства.

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— Сегодня его обменяли на одного из наших граждан. И я этому рад, потому что один хороший честный украинец будет теперь в своей семье, — добавил он.

Напомним, в январе 2017 года СБУ задержала двух украинцев, которые готовили покушение на Геращенко. Нападавшие планировали взорвать его авто.

Тогда советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что убийство заказали российские спецслужбы. Также он добавил, что почерк заказчиков идентичен планированию и осуществлению теракта с убийством Павла Шеремета.