Украина освобождает всех и будет бороться, пока каждый не вернется — Зеленский

Государство работает над освобождением всех украинских граждан, содержащихся на временно оккупированных территориях.

Каждый этап такого освобождения является важным и радостным, заявляет президент Владимир Зеленский.

— У меня, как у обычного человека, только положительные эмоции. Во-первых, потому что мы возвращаем наших людей, наших граждан. Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных, и героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины. Потому что для нас обычные граждане — такие же герои, потому что они были за решеткой, защищали именно нашу страну, наш суверенитет, нашу территориальную целостность, — говорит Зеленский.

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Украина освобождает всех и будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой, заявил президент.

Напомним, в результате взаимного обмена удерживаемыми лицами Украина забрала у представителей “ДНР” девять человек, еще десять человек должны вернуться из плена в “ЛНР”.