Украинцы продолжат лечиться за границей после ослабления карантина — Степанов

После ослабления карантинных мер Украина снова начнет отправлять своих граждан на лечение за рубеж.

Этот процесс возобновится, как только страна, которая является принимающей стороной, снимет ограничения.

— Минздрав работает в обычном режиме по рассмотрению заявок, которые подают наши граждане на оплату лечения за рубежом. Последняя такая комиссия состоялась вчера (15 апреля, — Ред.), было принято решение по 79 пациентам, — сказал министр здравоохранение Максим Степанов.

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По его словам, украинцам, которые уже находятся за границей по этой программе, оплачивается лечение. Если есть возможность, они лечатся.

— Мы следим за ситуацией, как только принимающая сторона откроет возможность приема в условиях карантина, то Минздрав будет делать все, чтобы наши граждане попали на лечение за рубеж, — добавил Степанов.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что говорить о выходе Украины из карантина пока нецелесообразно.