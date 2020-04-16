По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.
Среди инфицированных — 788 медицинских работников. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил на брифинге, что это 18,9% от общего количества больных в Украине, то есть каждый пятый.
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Коронавирус зафиксирован:
- Винницкая область — 279 случаев;
- Волынская область — 109 случаев;
- Днепропетровская область — 78 случаев;
- Донецкая область — 12 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатская область — 116 случаев;
- Запорожская область — 115 случаев;
- Ивано-Франковская область — 401 случай;
- Кировоградская область — 198 случаев;
- г. Киев — 644 случая;
- Киевская область — 234 случая;
- Львовская область — 166 случаев;
- Луганская область — 4 случая;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 73 случая;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область — 204 случая;
- Сумская область — 80 случаев;
- Тернопольская область — 333 случая;
- Харьковская область — 40 случаев;
- Херсонская область — 44 случая;
- Хмельницкая область — 37 случаев;
- Черновицкая область — 662 случая;
- Черкасская область — 110 случаев;
- Черниговская область — 11 случаев.
Напомним, с 12 марта в стране действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.