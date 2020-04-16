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В Украине 4 161 человек заразился коронавирусом

По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.

Среди инфицированных — 788 медицинских работников. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил на брифинге, что это 18,9% от общего количества больных в Украине, то есть каждый пятый.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Коронавирус зафиксирован:

  • Винницкая область — 279 случаев;
  • Волынская область — 109 случаев;
  • Днепропетровская область — 78 случаев;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 116 случаев;
  • Запорожская область — 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 401 случай;
  • Кировоградская область — 198 случаев;
  • г. Киев — 644 случая;
  • Киевская область — 234 случая;
  • Львовская область — 166 случаев;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область — 204 случая;
  • Сумская область — 80 случаев;
  • Тернопольская область — 333 случая;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 44 случая;
  • Хмельницкая область — 37 случаев;
  • Черновицкая область — 662 случая;
  • Черкасская область — 110 случаев;
  • Черниговская область — 11 случаев.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Напомним, с 12 марта в стране действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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