По состоянию на 9.30 16 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.

Среди инфицированных — 788 медицинских работников. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил на брифинге, что это 18,9% от общего количества больных в Украине, то есть каждый пятый.

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Коронавирус зафиксирован:

Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

г. Киев — 644 случая;

Киевская область — 234 случая;

Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 204 случая;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.

Напомним, с 12 марта в стране действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.