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Факты / Украина

В Украине коронавирусом инфицированы 788 медработников — Минздрав

В Украине Covid-19 заболели 788 медработников, из них 126 – в Черновицкой области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в ведомстве происходит анализ каждого случая инфицирования медика.

— Мы анализируем, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице, в каких условиях, — сказал Степанов на брифинге в четверг.

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Приоритетом Минздрава является обеспечение работников заведений здравоохранения средствами защиты, добавил министр.

К слову, по все Украине по состоянию на 16 апреля зафиксировано 4 161 случай инфицирования коронавирусом.

Фото: Dreamstime

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