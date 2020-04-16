График работы банков на майские праздники будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министром Украины 1 и 9 мая – выходные дни.
1 мая в 2020 году приходится на пятницу, которая будет выходной, соответственно банки работать не будут. 2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – тоже выходные.
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9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, тогда банки также работать не будут.
График работы банков на майские праздники 2020:
- 1 мая (пятница) — выходной;
- 11 мая (понедельник) — выходной.
Ранее Факты ICTV писали, что в Украине в 2020 году будут отмечаться множество праздников, а некоторые из них будут даже выходными. Какие именно дни будут выходными — смотрите в календаре государственных праздников на 2020 год.