Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который создает единый счет для уплаты налогов.

Также закон касается уплаты сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Таким образом, счет будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

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Принятые изменения помогут упростить оплату налогов и будут способствовать повышению уровня доверия к госорганам.

К слову, на период чрезвычайной ситуации Кабмин возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.