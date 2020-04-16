Освобожденные украинцы подтвердили факты пыток и насилия в плену

Украинцы, которые насильно удерживались на оккупированной территории Донбасса, подтверждают случаи, которые приводили к увечьям и смерти.

Большинство освобожденных из плена боевиков подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия и унижения человеческого достоинства, что в некоторых случаях приводило к увечьям и смерти.

— За шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3 500 человек были противоправно лишены свободы, — сообщают в Офисе генпрокурора.

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В отдельных местах одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Напомним, 16 апреля в рамках взаимного обмена пленных Украины вернула своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Всего удалось вернуть 20 человек, хотя изначально заявляли о 19.