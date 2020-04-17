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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Для борьбы с коронавирусом: США увеличили помощь Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) увеличило гуманитарную помощь Украине из заявленных на прошлой неделе $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса.

Об этом сообщил Посольство Украины в Соединенных штатах.

— Соединенные Штаты расширили помощь Украине в $ 9100000 в противодействии пандемии Covid-19. Средства будут выделяться Украины через Агентство США по международному развитию, — отметили в посольстве.

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В то же время американская помощь будет направлена, главным образом, на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения коронавируса.

— Помощь будет способствовать поддержке мер по профилактике и лечению больных Covid-19, мер по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей, — добавили в посольстве.

Ранее мы писали о том, что компания Carlsberg Ukraine выделит 5,4 млн грн на борьбу с Covid-19. Средства направят украинским больницам.

Фото: Dreamstime

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