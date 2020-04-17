Говорить о выходе Украины из карантина преждевременно — Ляшко

Сейчас говорить о выходе Украины из карантина рано, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Готова ли Украина выйти из карантина? Сегодня преждевременно об этом коммуницировать. Давайте мы отпразднуем Пасху, подойдем к нашей точке завершения карантина 24 апреля, и, я думаю, в среду после заседания Кабмина мы озвучим решение о дальнейшей судьбе нашей страны, — сообщил он в эфире одного из телеканалов.

Виктор Ляшко также отметил, что именно после празднования Пасхи можно будет говорить, остается Украина на карантине или предпринимает определенные меры для дальнейшего поэтапного выхода из него.

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К слову, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно.

Он отметил, что это возможно только тогда, когда будет постоянное снижение заболеваемости Covid-19.