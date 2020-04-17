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Факты / Украина

Ионинский монастырь закрывают на карантин

Городские власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря, — сказал он.

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Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря.

По словам мэра Киева, еще 7 случаев заболевания зарегистрировали в Киево-Печерской лавре.

К слову, с 13 апреля Лавру закрыли на карантин, поскольку там обнаружили более 100 больных коронавирусом.

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