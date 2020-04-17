Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

22:14 -

С 16 апреля экспресс-тесты на выявление коронавируса будут делать всем, кто будет пересекать границу Украины через пропускной пункт Ягодин.

В пограничной зоне пропускного пункта Ягодин в специально отведенном для этого помещении установят спецоборудование, которое в течение нескольких минут сможет делать анализ до 10 образцов крови одновременно.