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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на  07.30 17 апреля в Украине зафиксировано 4 161 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 116 человек умерли, а 186 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 397 новых случаев.

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09:43 - 17 апреля

В Украине за сутки подтвердили 501 случай коронавируса, всего 4 662 больных.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 17 апреля в Украине 4 662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

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08:39 - 17 апреля

По состоянию на 08.00 17 апреля во Львове и Львовской области 203 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

В общем — 8 смертей. 11 пациентов выздоровели.

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23:11 - 16 апреля

В Черновицкой области 16 апреля официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших в Черновцах — 35 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Общая численность инфицированных в области составляет 758 человек.

Коронавирусная инфекция унесла жизни 11 человек. Выздоровели — 25 человек.

Covid-19 подтвердили у 7 священнослужителей, еще у двух — подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции.

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22:21 - 16 апреля

В Ровенской области по состоянию на вечер 16 апреля зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом:

  • 11 жителей г. Ровно;
  • три — из г. Дубно и 1 из Дубенского района (с. Рачин)
  • три — из Ровенского района (села Забороль, Городище, Белая Криница);
  • четыре — из г. Здолбунов;
  • один из Березновского района (с. Богуши).

В общем, в Ровенской зарегистрировано 240 случаев заболевания Covid-19. Из них уже восемь летальных.

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22:14 - 16 апреля

С 16 апреля экспресс-тесты на выявление коронавируса будут делать всем, кто будет пересекать границу Украины через пропускной пункт Ягодин.

В пограничной зоне пропускного пункта Ягодин в специально отведенном для этого помещении установят спецоборудование, которое в течение нескольких минут сможет делать анализ до 10 образцов крови одновременно.

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22:06 - 16 апреля
В Харькове из больницы сбежал пациент с коронавирусом

Из областной инфекционной больницы Харькова 16 апреля бежал 34-летний мужчина с коронавируса, которого в медучреждение доставили из психиатрической больницы.

Об инциденте правоохранителям сообщила заведующая отделением инфекционной больницы.

— Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией. Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома, — говорят в Нацполиции.

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20:59 - 16 апреля

В Одесской области лабораторно подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусом.

Двое больных были выявлены непосредственно в Одессе.

Также заражение коронавирусом подтвердили в:

  • Подольске — 12 человек в возрасте от 31 до 67 лет;
  • Черноморске — 3 человека от 57 до 57 лет;
  • Арцизе — один 24-летний пациент;
  • Ананьевском районе — один 46-летний пациент;
  • Саратском районе — один 61-летний пациент.

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19:40 - 16 апреля

В Ровенской области по состоянию на 16.00 Covid-19 подтвердился в 67 медицинских работников, из которых 14 — врачи.

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15:00 - 16 апреля

В Киеве на девяти въездах дежурят нацгвардейцы и медики. Они останавливают все авто, в которых находится трое и более человек. Людям меряют температуру.

— Если обнаруживают превышение температуры до 37,5 градусов, то человек отправляется на самоизоляцию, если 38 и выше — то вызывают скорую и человека госпитализируют, — рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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13:34 - 16 апреля

Заработала платформа Допомога поруч, где можно получить адресную помощь уязвимым слоям населения в период карантина.

Социальные услуги будут предоставляться одиноким гражданам пожилого возраста, семьям, где проживают люди с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет и другим социально уязвимым слоям населения.

Зайти на платформу можно по ссылке.

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