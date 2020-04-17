Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

С 16 апреля экспресс-тесты на выявление коронавируса будут делать всем, кто будет пересекать границу Украины через пропускной пункт Ягодин.
В пограничной зоне пропускного пункта Ягодин в специально отведенном для этого помещении установят спецоборудование, которое в течение нескольких минут сможет делать анализ до 10 образцов крови одновременно.
В Харькове из больницы сбежал пациент с коронавирусом
Из областной инфекционной больницы Харькова 16 апреля бежал 34-летний мужчина с коронавируса, которого в медучреждение доставили из психиатрической больницы.
Об инциденте правоохранителям сообщила заведующая отделением инфекционной больницы.
— Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией. Работники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома, — говорят в Нацполиции.
В Киеве на девяти въездах дежурят нацгвардейцы и медики. Они останавливают все авто, в которых находится трое и более человек. Людям меряют температуру.
— Если обнаруживают превышение температуры до 37,5 градусов, то человек отправляется на самоизоляцию, если 38 и выше — то вызывают скорую и человека госпитализируют, — рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
Заработала платформа Допомога поруч, где можно получить адресную помощь уязвимым слоям населения в период карантина.
Социальные услуги будут предоставляться одиноким гражданам пожилого возраста, семьям, где проживают люди с инвалидностью, неполным семьям с детьми до 14 лет и другим социально уязвимым слоям населения.