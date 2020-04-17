Карантин временный, но очень важный — Зеленский

Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.

— Всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин — временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения — это очень важно в такое сложное время, — говорит Зеленский.

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Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7%. Это значительно ниже показатель, чем среднемировой.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах — финансирование выделят из Стабилизационного фонда. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу.

Как писали Факты ICTV, Министерство здравоохранения изучает возможность тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз Covid-19.