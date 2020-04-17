Когда число заболевших и умерших от Covid-19 в Украине достигнет пика — прогноз НАН

Национальная академия наук обнародовала возможные сценарии развития ситуации с Covid-19 в Украине на период с 21 апреля до 31 мая, если карантин будет продлен в том же объеме, что и сейчас.

Пик новых случаев коронавируса в день будет приходиться на 2-5 мая, пик летальных случаев — на 3-8 мая, высчитали ученые.

После достижения пика заболеваемости снижение количества новых случаев инфицирования будет наблюдаться до конца мая — до медианного значения в 400 случаев (диапазон прогнозируемых значений 200-700).

После своего пика количество летальных случаев Covid-19 также пойдет на спад до конца мая — до медианного значения в 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37).

Во время вычислений считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине, отметили исследователи.

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Кроме того, в НАН считают целесообразным расширить тестирование ПЦР и ИФА для выявления бессимптомных форм коронавируса и лиц с легким течением Covid-19.

Напомним, доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская не исключает, что 80% украинцев могут инфицироваться коронавирусом.