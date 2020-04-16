Когда школьникам выдадут табели и свидетельства о среднем образовании

Табели и свидетельства о получении базового среднего образования ученикам должны выдать до 15 июня.

Руководители учебных заведений должны будут разработать график выдачи выпускникам 9-ых классов свидетельств с учетом необходимости соблюдения противоэпидемиологических мероприятий.

Ученикам 1-8-х и 10-х классов, которые планируют дальше продолжать учебу в учреждении, рекомендовано прислать копии соответствующих документов по электронной почте или другим способом.

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Оригинал документа они получат в сентябре 2020 года.

Напомним, и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что учебный год в школах в 2020 году не затянется из-за карантина и завершится не позднее 1 июля.