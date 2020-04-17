Когда закончится карантин в Украине

12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели до 3 апреля, однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили до 24 апреля.

С 6 апреля вступили в силу более жесткие правила карантина, которые призваны максимально ограничить передвижение людей на улицах и в общественных местах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 8 апреля заявил, что на протяжении апреля карантинный режим не отменят и не смягчат.

Скорее всего, его продлят до начала мая.

— В течение апреля мы не отступим от карантина, который был введен до 24 апреля и, скорее всего, продолжим его до начала мая, — заявил премьер.

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В соответствии с требованиями карантина, граждане должны оставаться дома и выходить только по необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Учитывая это, часть работодателей перевела работников на удаленный режим работы.

Кроме того, в Украине на карантин закрыты все учебные заведения, в вузах введено дистанционное обучение, не работают ТРЦ, развлекательные объекты, заведения питания, отменены все массовые мероприятия.

В Киеве, Днепре и Харькове не работает метрополитен.

В столице даже действует ряд ограничений по пребыванию в магазинах и аптеках, в которых не должно быть более одного человека на 10 квадратных метров.

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