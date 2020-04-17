Коронавирус обвалит экономику Украины на 4,2% — прогноз экспертов

Пандемия коронавируса повлечет довольно глобокое падение экономики Украины в 2020 году — на 4,2%, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики на 2020-2021 годы.

— В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% в 2019 году, — отмечают эксперты.

Однако, по их прогнозам, уже в 2021 году экономика покажет рост на уровне 2,4%, а инфляция замедлится до 5,9%.

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Наибольшей угрозой для экономического восстановления в Украине они считают продолжение и усиление карантинных мероприятий.

— Относительно мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов, — говорится в прогнозе.

В то же время Всемирный банк ранее прогнозировал, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 3,5% из-за влияния Covid-19.

Напомним, Международный валютный фонд принял решение об освобождении от долга для 25 своих бедных стран-членов. Это сделано для того, чтобы они могли сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса.