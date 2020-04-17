Смог в Киеве: воздух в столице снова самый загрязненный

Вечером 17 апреля Киев снова занял первое место в рейтинге компании IQAir по уровню загрязненности воздуха.

Показатель столице остановился на уровне 376 единиц, что характеризуется как опасный уровень.

Наиболее высокий уровень загрязненности воздуха наблюдается на Тростянецкой улице (Дарницкий район), в районе ЖК Яскравий (Оболонь), на Осокорках, улице Артема, проспекте Науки, в Голосеево и на бульваре Перова.







Киев снова занял первое место в рейтинге с самым загрязненным воздухом / 2 фотографии

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К слову, смог в Киеве начали фиксировать еще вечером 16 апреля. Он может вызвать головную боль и трудности с дыханием.

Поэтому ранее Факты ICTV писали, как защититься от смога и симптомы отравления.