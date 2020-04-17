PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киев снова занял первое место в рейтинге с самым загрязненным воздухом

Вечером 17 апреля Киев снова занял первое место в рейтинге компании IQAir по уровню загрязненности воздуха.

Показатель столице остановился на уровне 376 единиц, что характеризуется как опасный уровень.

Наиболее высокий уровень загрязненности воздуха наблюдается на Тростянецкой улице (Дарницкий район), в районе ЖК Яскравий (Оболонь), на Осокорках, улице Артема, проспекте Науки, в Голосеево и на бульваре Перова.

  • Смог в Киеве: воздух в столице снова самый загрязненный
  • Смог в Киеве: воздух в столице снова самый загрязненный
  • Смог в Киеве: воздух в столице снова самый загрязненный
  • Смог в Киеве: воздух в столице снова самый загрязненный
Киев снова занял первое место в рейтинге с самым загрязненным воздухом / 2 фотографии

Читайте: Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы — Чечеткин

К слову, смог в Киеве начали фиксировать еще вечером 16 апреля. Он может вызвать головную боль и трудности с дыханием.

Поэтому ранее Факты ICTV писали, как защититься от смога и симптомы отравления.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка