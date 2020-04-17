Лечил дома ОРЗ. В Украине еще один военный заболел Covid-19

В Вооруженных силах Украины подтвердили еще один случай коронавируса. Общее количество больных — 29 человек.

— По состоянию на 07.00 17 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных случая, — сообщают в командовании медицинских сил ВСУ.

За сутки подтверждено 1 новый случай заболевания.

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Это военнослужащий одной из воинских частей Одесской области, который с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ.

— 16.04.2020 в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 24 человека.

Напомним, 16 апреля в ВСУ зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Работник ВСУ умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.