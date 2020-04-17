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Факты / Украина / Общество

Медиков будут тестировать на коронавирус раз в 5 дней — Степанов

Министерство здравоохранения изучает возможность тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз Covid-19.

Об этом на ежедневном брифинге заявил глава министерства Максим Степанов.

— В связи с существенным увеличением количества больных медработников мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые лечат пациентов с Covid-19, — сказал министр.

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Максим Степанов добавил, что в целом алгоритм тестирования медработников на Covid-19 ничем не отличается от общего алгоритма тестирования.

Также в Министерстве здравоохранения упростили процедуру заключения декларации по семейным врачом.

— Сейчас это можно сделать дома, онлайн, — сообщил министр.

Напомним, в Украине коронавирусом заболело более 900 медиков. В частности, только за последние сутки, 16 апреля, заболел 91 медик. 12 из них госпитализировали.

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