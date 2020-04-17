На Донбассе студенты производят экраны от коронавируса с помощью 3D-печати

Донецкий национальный технический университет (г. Покровск) наладил производство щитков для защиты от коронавируса. Для этого в учреждении используют технологию 3D-печати, а компания Донецксталь финансирует приобретение расходных материалов.

Проект запустила группа преподавателей и студентов инженерных специальностей. За три дня изготовили более 100 экранов, после чего материалы закончились. Теперь благодаря Донецкстали студенты обеспечены пластиком для каркасов и защитными щитками приблизительно еще на 600 масок.

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С помощью университетских 3D-принтеров участники проекта печатают основы под будущие защитные экраны. На изготовление одной основы уходит примерно полчаса. Затем их соединяют с прозрачным пластиком.

— Очень важно, чтобы каждый вносил свой посильный вклад в борьбу с пандемией – и государство, и бизнес, и каждый отдельный гражданин Украины. Сейчас мы смотрим на количество заявок от больниц. Когда появится понимание по второй партии, обеспечим университет дополнительными материалами для изготовления защитных экранов, – отметил генеральный директор компании Донецксталь Ильдар Салеев.

Волонтеры из университета планируют обеспечить защитными экранами медиков четырех городов Донецкой области. Первую партию из 600 щитков распределят между Покровском, Мирноградом, Добропольем и Гришино. Заявку от медучреждений можно оставить, заполнив форму по ссылке.

К слову, лидеры стран Большой семерки пообещали приложить все усилия к скорейшему преодолению пандемии коронавируса. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Источник: uaprom.info

Фото: Донецкий национальный технический университет