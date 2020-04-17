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Факты / Украина / Общество

На улицу лучше не выходить: Степанов о смоге в Киеве

Из-за смога и сильного загрязнения воздуха в Киеве Минздрав советует оставаться дома и не дышать воздухом с улицы.

Об этом на ежедневном брифинге заявил глава министерства Максим Степанов.

Он отметил, что в Киеве по состоянию на 17 апреля уровень радиации в норме и не превышает фоновых значений.

Читайте: Загрязнение воздуха в Киеве остается на красном уровне: данные на 17 апреля

— Смог — следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств, — сообщил Степанов.

Минздрав рекомендует киевлянам во время смога обязательно:

  • оставаться дома;
  • закрыть все окна в помещении;
  • выпивать не менее 2 л воды в сутки;
  • чаще проводить влажную уборку.

Максим Степанов подчеркнул, что особенно опасным грязный воздух является для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, из-за смога Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.

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