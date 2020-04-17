Из-за смога и сильного загрязнения воздуха в Киеве Минздрав советует оставаться дома и не дышать воздухом с улицы.
Об этом на ежедневном брифинге заявил глава министерства Максим Степанов.
Он отметил, что в Киеве по состоянию на 17 апреля уровень радиации в норме и не превышает фоновых значений.
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— Смог — следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств, — сообщил Степанов.
Минздрав рекомендует киевлянам во время смога обязательно:
- оставаться дома;
- закрыть все окна в помещении;
- выпивать не менее 2 л воды в сутки;
- чаще проводить влажную уборку.
Максим Степанов подчеркнул, что особенно опасным грязный воздух является для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Напомним, из-за смога Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.