Из-за смога и сильного загрязнения воздуха в Киеве Минздрав советует оставаться дома и не дышать воздухом с улицы.

Об этом на ежедневном брифинге заявил глава министерства Максим Степанов.

Он отметил, что в Киеве по состоянию на 17 апреля уровень радиации в норме и не превышает фоновых значений.

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— Смог — следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств, — сообщил Степанов.

Минздрав рекомендует киевлянам во время смога обязательно:

оставаться дома;

закрыть все окна в помещении;

выпивать не менее 2 л воды в сутки;

чаще проводить влажную уборку.

Максим Степанов подчеркнул, что особенно опасным грязный воздух является для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, из-за смога Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.