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Факты / Украина

На Житомирщине хотят закрыть продуктовые магазины и запретить личный транспорт

В Житомирской области хотят ужесточить правила карантина в период с 17 по 27 апреля.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

В документе говорится, что на указанный период необходимо запретить движение всех видов пассажирского и частного транспорта, а также прекратить деятельность всех предприятий и организаций, включая продуктовые магазины.

— Прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области. Прекратить въезд и выезд пассажирского и частного транспорта из Житомира, Бердичева, Коростеня, Малина, кроме транспорта, имеющего специальные пропуска, — говорится в постановлении.

Также Парамонов предлагает обеспечивать граждан продуктами при помощи специальных центров, которые будут принимать заказы на продукты, предметы первой необходимости и медикаменты.

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Доставлять их должны на дом, задействовав в этом автомобили предприятий, учреждений и организаций, а также заключив с магазинами договоры об адресной доставке продуктов.

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Качура сообщил, что местные власти отказываются выполнять постановление санврача.

— Получил информацию о возможном введении дополнительных карантинных и ограничительных мер, в частности, на территории Житомирской области по инициативе областного санитарного врача. Местные власти отказываются выполнять постановление, — написал он.


Карантин в Житомирской области: ограничения

Карантин в Житомирской области: ограничения

Напомним, в Житомирской области в городе Малин правоохранители усилили меры контроля после вспышки коронавируса. С 10 апреля на въездах и выездах из города намерены установить временные КПП.

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