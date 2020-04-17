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Факты / Украина / Общество

Настоятель не пускает медиков в храм: в Почаевской лавре подозревают вспышку Covid-19

Врачи подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, однако проверить это не позволяет настоятель храма.

С такой информацией выступила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

По ее словам, настоятель отказывается пускать медиков в монастырь, а хористы лавры беспрепятственно распространяют инфекцию в другие районы области.

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В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса

— У нас вчера возникла ситуация с Шумского района, тесно связан с Почаевской лаврой, так как священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает бухгалтером в Шумский больнице.

Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. В четверг, 16 апреля, был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных, — сказала она.

Также Оксана Чайчук добавила, что у священников, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, есть приходы в Шумском, Кременецком и Збаражском районах.

Мэр Почаева также игнорирует ситуацию.

Напомним, недавно на Тернопольщине умер священник, который был первым больным с Covid-19 в области. Ему было 56 лет.

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