В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса

Врачи подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, однако проверить это не позволяет настоятель храма.
С такой информацией выступила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.
По ее словам, настоятель отказывается пускать медиков в монастырь, а хористы лавры беспрепятственно распространяют инфекцию в другие районы области.
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— У нас вчера возникла ситуация с Шумского района, тесно связан с Почаевской лаврой, так как священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает бухгалтером в Шумский больнице.
Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. В четверг, 16 апреля, был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных, — сказала она.
Также Оксана Чайчук добавила, что у священников, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, есть приходы в Шумском, Кременецком и Збаражском районах.
Мэр Почаева также игнорирует ситуацию.
Напомним, недавно на Тернопольщине умер священник, который был первым больным с Covid-19 в области. Ему было 56 лет.