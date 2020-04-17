Национальный банк Украины на 17 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,20 грн за доллар. Это на 2 копейки меньше по сравнению с курсом 16 апреля.

Евро не изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,63 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 17.04:

1 доллар США — 27,20 грн;

1 евро — 29,63 грн;

1 польский злотый — 6,52.

Напомним, ранее Кабмин в обновленном госбюджете ухудшил макропрогноз на 2020 год. В частности, курс гривны к доллару будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.