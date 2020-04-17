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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ укрепил гривну: что будет с курсом доллара после Пасхи

Национальный банк Украины на вторник, 21 апреля, установил официальный курс доллара на уровне 27,07 грн за доллар.

То есть гривна выросла к доллару на 13 копеек.

Официальный курс гривни к евро на 21 апреле установлен на уровне 29,42 грн за евро. Это на 21 копейку меньше, чем предыдущий показатель.

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На межбанковском валютном рынке котировки гривны к доллару остановились на уровне 27,07/27,10 грн, к евро — 29,37/29,40 грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как коронавирус повлияет на курс валют в Украине.

Источник: НБУ

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