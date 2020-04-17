Не менее 80% украинцев могут инфицироваться коронавирусом — Голубовская

Минимум 80% населения может быть инфицировано коронавирусом, прогнозирует доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

В то же время, среди пораженных вирусом не более 20% будут нуждаться в госпитализации, 5% — в интенсивной терапии, около одного процента – в интубации.

— Мы стоим на том, чтобы не допускать этого, поскольку смертность на аппаратах очень высока, — заявила Голубовская.

Сейчас Украине удается принимать меры, чтобы не довести ситуацию до таких показателей распространения коронавируса.

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— Нагрузка на систему здравоохранения колеблется между умеренной и сильной в специализированных и инфекционных клиниках, и меньше — в других клиниках, — заявила Голубовская.

К слову, врачи спрогнозировали, когда в Украине закончится эпидемия коронавируса