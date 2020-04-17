Поворозника отстранят от должности на время расследования — Кличко

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник написал заявление на отстранение себя от должности на время расследования.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что считает такой шаг Поворозника правильным.

— Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, каким он является, — написал Кличко.

Городской глава также подчеркнул, что не будет покрывать чиновников, которые попадутся на коррупции.

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— Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело – будет нести не меньшую ответственность, — заявил Кличко.

Напомним, в СМИ появились информация о том, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в $125 тыс. (более 3 млн грн) от представителя компании-застройщика.

Сотрудники спецслужбы якобы задержали посредника после получения части взятки в размере $60 тыс.

Задокументировано, что посредник действовал по указанию и согласованию с Поворозником. Они якобы вместе планировали получить также с другого объекта строительства $246 тыс.

К слову, Фактам ICTV помощница мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что Поворозника не задерживали. В пятницу его должны были допросить.