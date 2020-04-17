Согласно данным сервиса AirVisual, Киев стал самым грязным городом в мире за последние сутки.
Индекс качества воздуха в Киеве достиг значения 338. Уровень выше 300 означает опасное загрязнение воздуха. Это в два раза больше, чем в китайских городах.
По информации ГСЧС, в Киеве и области смог возник в результате сжигания сухой травы и мусора. Несмотря на то, что химической и радиационной угрозы это не несет, рекомендуется оставаться дома и не открывать окна.
Читайте: Как измерить загрязнение воздуха с помощью Airvisual
Самые загрязненные районы Киева.
- Голосеевский – 429;
- Оболонь – 380;
- Осокорки – 296;
- Дарницкий – 266;
- Шевченковский – 164;
- Днепровский – 155.
Напомним, 16 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Возгорание произошло из-за сильного ветра.