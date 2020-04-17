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Факты / Украина / Общество

Смог в Киеве: рейтинг самых загрязненных районов (КАРТА)

Согласно данным сервиса AirVisual, Киев стал самым грязным городом в мире за последние сутки.

Индекс качества воздуха в Киеве достиг значения 338. Уровень выше 300 означает опасное загрязнение воздуха. Это в два раза больше, чем в китайских городах.

По информации ГСЧС, в Киеве и области смог возник в результате сжигания сухой травы и мусора. Несмотря на то, что химической и радиационной угрозы это не несет, рекомендуется оставаться дома и не открывать окна.

Читайте: Как измерить загрязнение воздуха с помощью Airvisual

Самые загрязненные районы Киева.

  • Голосеевский – 429;
  • Оболонь – 380;
  • Осокорки – 296;
  • Дарницкий – 266;
  • Шевченковский – 164;
  • Днепровский – 155.

рівень забруднення рівень забруднення

Напомним, 16 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Возгорание произошло из-за сильного ветра.

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