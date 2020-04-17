Страхование кредита - что это и зачем

Страхование кредита — стандартная процедура во всех украинских банках и микрокредитных организациях. Так финансовые учреждения защищают средства.

Заемщик может потерять свой доход, без которого он просто физически не сможет выплачивать кредит. Поэтому во всех договорах есть пункт об обязательном страховании кредита.

Страхование невозврата кредита

В случае проблем у заемщика, страховая компания заплатит ущерб на застрахованую сумму.

— Так финучреждения уменьшают убытки от риска передачи денег физическому лицу. Это же касается и страхования кредита от потери работы. Отказ от страховки банковского кредита в большинстве случаев ставит крест на самой возможности получить кредит, — говорит финансовый консультант Тарас Дзех.

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Страхование банковских кредитов прописывают в договорах всех займов, которые выдают:

кредитная карточка;

наличная ссуда;

автокредит;

ипотека;

потребительский кредит;

экспресс-кредит;

под залог.

Например, в государственном Приватбанке оформить страхование на кредитку можно в мобильном приложении Приват24. Страховой платеж составит 9 грн на 1 тыс. грн.

Минусы страхования коммерческих кредитов

Стоимость страхования достаточно высока, порой может превышать размер процентной ставки.

— Надо понимать, что наступление страхового случая — достаточно редкое явление. А платить страховые выплаты нужно будет регулярно. Если страховщиком является само финучреждение, то оно зарабатывает дополнительные деньги, — объясняет эксперт.

Законом прописана возможность отказаться от страховки после оформления кредита в течение 3-5 дней.

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