У командующего Нацгвардии Балана коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана подтвердили коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

— Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Балан сейчас находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.

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Обязанности командующего НГУ исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.