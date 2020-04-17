У командующего Нацгвардии Балана коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана подтвердили коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
— Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное, — говорится в сообщении.
Балан сейчас находится на самоизоляции, а все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.
Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.
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Обязанности командующего НГУ исполняет первый заместитель — генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
Как писали Факты ICTV, до окончания карантина бойцы Национальной гвардии будут мыть центральные улицы Киева спецавтомобилями.