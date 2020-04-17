На Пасхальные праздники в столице усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности, возле храмов, в публичных местах и зонах отдыха.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга.
— В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности возле храмов.
Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны будут совместно патрулировать территории перед церквями и публичные места, и зоны отдыха, — заявил Кличко.
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По словам мэра, с завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений — с соблюдением норм, установленных на время карантина.
Напомним, по состоянию на 12.00 17 апреля в Киеве подтвердили 705 случаев коронавируса. За сутки обнаружили еще 61 нового больного.