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Факты / Украина / Общество

В Киеве не будут закрывать магазины на время Пасхальных праздников — КГГА

В Киеве не будут закрывать все магазины с 13.00 18 апреля, как это вводят в некоторых городах Украины.

Об этом Фактам ICTV рассказали в Киевской городской государственной администрации.

— Сейчас такого распоряжения по городу Киеву нет. Если оно будет принято, мы об этом сообщим дополнительно, — говорит Вадим Носач, начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА.

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В столице до 20 апреля действует усиленный контроль на блокпостах на въездах в город. Обязательную термометрию будут проходить водители и пассажиры транспорта, который едет в столицу.

Закрываются полностью

О закрытии магазинов и въезда в город ранее заявила местная власть Запорожья, Мелитополя, Бердянска и Энергодара.

Также закроют на выходные все заведения торговли в Кривом Роге.

Напомним, по состоянию на 17 апреля в Киеве подтвердили 705 случаев коронавируса. За сутки обнаружили еще 61 нового больного.

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