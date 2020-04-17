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Факты / Украина

В Киеве за сутки 61 человек заразился Covid-19

По состоянию на 12.00 17 апреля в Киеве подтвердили 705 случаев коронавируса.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

— За сутки обнаружили 61 новый случай.

Заболели 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года.

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания.

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В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Излечились от коронавируса в столице 30 человек.

Всего по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, из которых 501 — за прошедшие сутки.

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