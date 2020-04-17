В Киево-Печерской лавре из-за коронавируса умер монах Никодим.

— С прискорбием сообщаем, что преставился насельник лавры монах Никодим, который недавно поступил в лавру из Свято-духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться за упокой его души, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в лавру возвращаются шесть монахов, которые вылечились от коронавируса.

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— Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи, — говорится в сообщении.

Напомним, это уже третья смерть от коронавируса в Киево-Печерской лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий, а 13 апреля умер иеродиакон Наум.

Источник: lavra.ua